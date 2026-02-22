Roma l’ora della fuga | Gasperini vede il +4 sulla Juventus di Spalletti

Gian Piero Gasperini guida la Roma in una partita decisiva contro la Cremonese, spinto dal calo della Juventus contro il Como. La squadra giallorossa tenta di allungare il vantaggio in classifica e consolidare la posizione europea, sfruttando l’occasione offerta dal risultato negativo degli avversari. La sfida si gioca all’Olimpico, dove i tifosi aspettano una vittoria per mantenere viva la speranza di qualificarsi in una competizione internazionale.

Il destino della corsa all’Europa che conta passa inevitabilmente per lo Stadio Olimpico, dove la Roma di Gian Piero Gasperini affronta la Cremonese con l’imperativo categorico di capitalizzare il fragoroso crollo interno della Juventus contro il Como. Un successo consentirebbe ai giallorossi di distanziare di quattro lunghezze la compagine di Luciano Spalletti, portandosi in una posizione di netto privilegio psicologico e tecnico in vista dello scontro diretto previsto per la prossima settimana. Sotto la guida del tecnico di Grugliasco, i capitolini hanno trovato una nuova identità aggressiva, diventando una corazzata letale nei grandi appuntamenti di questo 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma decimata, Gasperini lancia Malen: Dybala e Soulé ancora fuori, Celik vede la JuventusLa Roma affronta un finale di stagione difficile a causa di numerosi infortuni che riducono le scelte di Gasperini.

Roma, piano Centenario: Gasperini intoccabile, Totti vede il ritornoLa proprietà americana dei Friedkin punta forte sul piano strategico per il centenario del club nel 2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le donne di ora: all’Auditorium di Roma la terza serata della rassegna Invitalia; L’Ora Solare: Olimpiadi, omaggio a Morricone, donne ingegnose, le Ceneri con don Fabio Rosini; Zona 30 a Roma, l'assessore Patanè: Al via la seconda fase: ora gli indicatori di velocità. Multe con l'autovelox dal 15 marzo; Tutelambientale Confesercenti Roma: RENTRI e formulario rifiuti digitale, Dopo la scadenza delle iscrizioni del 15 dicembre, ora il focus è sul 13 febbraio 2026. Le imprese devono farsi trovare pronte.

Prossime partite e calendario completo della RomaVisualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 della Roma su Virgilio Sport ... sport.virgilio.it

Dove vedere Napoli-Roma? Orario, canali TV, streaming e formazioniRoma-Cagliari: la programmazione su Sky e DAZN, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul posticipo della 25esima giornata di Serie A ... money.it

#Gasperini suona la carica per una #Roma da Champions: prove di fuga sulla #Juve, l'obiettivo è chiaro x.com

( @filippocoppoletta) Una fuga lunga chilometri, da Roma a Milano e infine a Catanzaro, per cercare di seminare un incubo fatto di molestie, minacce e ricatti: è la vicenda vissuta da un infermiere calabrese vittima di una persecuzione che ha portato la Pro - facebook.com facebook