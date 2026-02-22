Roma-Cremonese | i giallorossi per allungare al quarto posto Probabili formazioni e dove seguirla in tv

Roma ha affrontato la Cremonese per conquistare il quarto posto in classifica. La squadra romana punta a ottenere i tre punti per rafforzare la posizione in campionato, mentre la Cremonese cerca di sorprendere e portare a casa un risultato positivo. I giocatori scendono in campo determinati, pronti a dare il massimo. La partita si gioca in un clima teso, con molti tifosi che seguono l’evento in diretta. La sfida promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Roma 22 febbraio 2026 – I sogni, le ambizioni, i desideri delle squadre si incrociano ogni giornata di campionato, ma ogni settimana questi sono sempre più vicini o lontani. Le possibilità di raggiungerli aumentano o diminuiscono drasticamente. In situazioni opposte, con desideri opposti, ma con lo stesso obiettivo per la serata, Roma e Cremonese si affronteranno allo stadio Olimpico. Tre punti in palio per la gara di domenica sera di questo turno numero 26 di Serie A. Per i giallorossi la chance di allungare al quarto posto, andando oltre il margine di break nei confronti delle inseguitrici; per i grigiorossi invece il bisogno disperato di punti, perché la zona rossa si avvicina a grandi passi e la crisi di risultati comincia a essere molto profonda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

