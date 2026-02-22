Roma Cremonese 3-0 | tris giallorosso verso la Juventus bianconeri ora distanti 4 punti da Gasperini! Come è andata

Roma ha battuto la Cremonese 3-0 grazie alle tre reti segnate, portando i giallorossi più vicini alla Juventus. La vittoria permette alla squadra di aumentare il vantaggio sui rivali e di consolidare la posizione in classifica. La Cremonese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il modo di invertire il risultato. La prossima sfida metterà alla prova la determinazione di entrambe le squadre.