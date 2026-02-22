Roma Cremonese 3-0 | tris giallorosso verso la Juventus bianconeri ora distanti 4 punti da Gasperini! Come è andata
Roma ha battuto la Cremonese 3-0 grazie alle tre reti segnate, portando i giallorossi più vicini alla Juventus. La vittoria permette alla squadra di aumentare il vantaggio sui rivali e di consolidare la posizione in classifica. La Cremonese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il modo di invertire il risultato. La prossima sfida metterà alla prova la determinazione di entrambe le squadre.
Roma Cremonese 3-0: tre reti dei giallorosso verso la Juventus, bianconeri che ora distano 4 punti da Gasperini! Il recap della sfida. La Roma non fa sconti e conquista l’intera posta in palio superando la Cremonese con un rotondo e inequivocabile 3-0. Davanti al pubblico amico dello Stadio Olimpico, i giallorossi hanno sfoderato una prestazione di grande solidità tattica e cinismo, legittimando la vittoria con una ripresa giocata ad altissima intensità. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Un primo tempo bloccato, la Roma ci prova. Il direttore di gara, l’esperto fischietto pugliese Marco Di Bello, dà il via a un match che nei primi 45 minuti si rivela più tattico del previsto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Roma, la conferenza stampa di Gasperini: le parole del tecnico giallorossoGian Piero Gasperini, tecnico della Roma, si prepara alla sfida con la Juventus, un appuntamento cruciale nel penultimo turno del 2025.
Roma, Wesley corre verso la Cremonese: Gasperini ritrova il terzinoWesley, dopo un lungo infortunio, torna a disposizione di Gasperini e si prepara a scendere in campo contro la Cremonese.
