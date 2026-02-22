Roma 2040 | Olimpiadi nuovo sprint dopo il flop del 2024

Roma 2040 si avvicina come possibile sede olimpica, dopo il fallimento delle candidature del 2024. La decisione di riproporre la città come candidata deriva dalla crescente domanda di rilancio sportivo e dalla volontà di investire in infrastrutture. Le autorità locali lavorano a un piano dettagliato per preparare le nuove candidature, coinvolgendo esperti e cittadini. La proposta si concentra su progetti di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale.

Roma 2040: Una Nuova Partenza per il Sogno Olimpico?. La prospettiva di ospitare nuovamente i Giochi Olimpici a Roma si fa più concreta, anche se con un orizzonte temporale spostato in avanti. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso un cauto ottimismo, indicando il 2040 come un obiettivo più realistico rispetto al 2036. Questa nuova valutazione, emersa in un contesto politico e sportivo in evoluzione, apre un dibattito sulla possibilità di un rinnovato impegno della Capitale nella competizione internazionale per l’organizzazione dei Giochi. L’entusiasmo generato dal successo delle recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 gioca un ruolo significativo in questo rinnovato interesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Olimpiadi 2040, il presidente del Coni apre a una candidatura di Roma Che cos’è lo sci alpinismo, il nuovo sport delle Olimpiadi: come funzionano sprint e team-sprintIl comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha deciso di inserire lo sci alpinismo nei programmi olimpici, portando questa disciplina al debutto ai Giochi Invernali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi a Roma nel 2040? La suggestione di Luciano Buonfiglio, i freni di Malagò; Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040; Olimpiadi a Roma, obiettivo 2036 o 2040. Ma Malagò frena Buonfiglio: Fuori luogo parlarne ora; Firenze 2040: il sogno di Renzi e Giani sono le Olimpiadi a forma di Giglio. Olimpiadi a Roma, Abodi: «Grande occasione. Più probabile una candidatura per il 2040»Il ministro dello Sport aggiunge: «Vedo le pre-condizioni giuste, serve approfondire con tutte le componenti nelle prossime settimane». calcioefinanza.it Olimpiadi a Roma, il sostegno del Coni e la concorrenza di Venezia e BudapestIn corsa per il 2036 Istanbul, Doha, Santiago, l’indiana Ahmedabad e, forse, anche Madrid e Berlino. Ma prima c'è da conquistare il sostegno del governo ... roma.corriere.it #Olimpiadi estive a #Roma, il sindaco della Capitale Roberto #Gualtieri: «Pronto a collaborare con #Governo e #CONI». E sugli stadi di #Lazio e Roma: «È assolutamente possibile che siano pronti per il 2032» x.com Roma, #Gualtieri: pronti a candidarci per le #Olimpiadi 2036 o 2040 - facebook.com facebook