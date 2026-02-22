Roma | 1 Milione di Euro per Chiudere 6 Sottopassi Insicuri Ecco Dove

Roma ha destinato un milione di euro per chiudere sei sottopassi insicuri, a causa delle richieste dei residenti e delle criticità segnalate. I lavori prevedono la chiusura definitiva di punti pericolosi in vari quartieri, migliorando la sicurezza stradale. La decisione mira a eliminare i rischi causati da strutture vetuste e abbandonate. Gli interventi coinvolgono diverse zone della città, in modo da garantire maggiore protezione ai pedoni e agli automobilisti.

Sottopassi di Roma, un Milione di Euro per la Chiusura Definitiva: Ecco i Punti Critici. La giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la tombatura di sei sottopassi in diversi municipi di Roma. L'investimento complessivo previsto ammonta a un milione di euro, di cui 900mila euro saranno finanziati tramite mutuo, con un ulteriore prestito di 100mila euro già approvato per spese di professionalità esterne. La decisione, maturata a febbraio 2026, segna una svolta nella gestione di queste aree urbane, spesso considerate marginali e pericolose. Il progetto nasce da una memoria di giunta firmata dall'assessora Ornella Segnalini a novembre 2024, e risponde a una problematica che affligge la città da anni.