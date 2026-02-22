Rogoredo gli amici del pusher | Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga

Gli amici di un pusher di Rogoredo denunciano che un agente di polizia chiede quotidianamente soldi e droga. La richiesta costante viene segnalata da persone vicine al venditore, che spiegano come il poliziotto usi il suo ruolo per ottenere favori. Le testimonianze indicano anche che l’agente avrebbe esercitato pressioni e intimidazioni. Le indagini, ancora in corso, cercano di chiarire eventuali rapporti tra l’agente e il negoziatore. La situazione resta sotto osservazione.

L'ipotesi di richieste di "pizzo" avanzate dall'agente di polizia al pusher che nell'ultimo periodo avrebbero portato a dissapori e tensioni. È uno dei temi su cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile di Milano nell'indagine coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo anti-spaccio, dall'assistente capo Carmelo Cinturrino. Il poliziotto è ora indagato per omicidio volontario, accusa sempre più solida e che ha trovato riscontri anche negli interrogatori resi giovedì in Questura dai suoi quattro colleghi, ai quali sono stati contestati il favoreggiamento e l'omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

