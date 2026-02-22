Roberto Bolle e Joan Thiele divini all’Arena di Verona | da brividi il Cerchio d’acqua sulle note de Il Mondo

Roberto Bolle e Joan Thiele hanno incantato il pubblico all’Arena di Verona con il loro spettacolo, causato dalla combinazione di danza e musica dal vivo. Durante l’evento, il cerchio d’acqua sulle note de Il Mondo ha creato un’atmosfera magica e coinvolgente. La performance ha attirato molti spettatori che hanno apprezzato la sinergia tra arte e natura, offrendo uno spettacolo visivo e emotivamente intenso. La serata continua con altre esibizioni che promettono di sorprendere gli spettatori.

Milano, 22 febbraio 2026 – Uno dei momenti più suggestivi della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 in scena questa sera, domenica 22 febbraio, all’Arena di Verona, è stato l'omaggio al territorio italiano attraverso il " Water Cycle", rappresentando il viaggio dell'acqua dal ghiaccio delle Alpi alla Laguna Veneta. Insieme ai ballerini si è esibito sul palco dell'Arena, tecnologico senza ostentazione, l'étoile internazionale Roberto Bolle che è uscito dalla botola sul floor all'interno di un cerchio e esegue per la prima volta un'azione aerea. epa12770131 Italian danseur Roberto Bolle (R), principal dancer etoile at La Scala Theatre Ballet, and Italian singer Joan Thiele perform during the Closing Ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Verona, Italy, 22 February 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cerimonia di chiusura Olimpiadi, immenso Roberto Bolle: “Dalla Scala all’Arena di Verona, un cerchio che si chiude”Roberto Bolle ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina, portando il suo talento dall’Opera alla suggestiva Arena di Verona.

Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: da Achille Lauro e Roberto Bolle ai Major Lazer, è tempo di spegnere il braciereLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderà forma questa sera all’Arena di Verona, dopo che le competizioni si sono concluse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roberto Bolle alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi: la stella del balletto italiano danza in aria · Milano Cortina 2026.

Cerimonia di chiusura Olimpiadi, immenso Roberto Bolle: Dalla Scala all’Arena di Verona, un cerchio che si chiudeTra i protagonisti della serata anche il danzatore, chiamato a firmare una performance annunciata come unica, pensata appositamente per l'occasione: Un privilegio immenso portare la torcia davanti ... ilgiorno.it

Chi è Roberto Bolle/ Dall’infanzia al fidanzato, come è diventato re della danza: Ero molto timido e poi…Il celebre ballerino Roberto Bolle si racconta tra infanzia, vita privata e tempo libero: Fidanzato? Tutto bene. Quando ero bambino... ... ilsussidiario.net

Roberto Bolle, eccellenza italiana nel mondo. #MilanoCortina2026 #cerimoniadichiusura #closingceremony x.com

Lo spettacolo «Beauty in Action» in scena dalle 20,30 all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli - facebook.com facebook