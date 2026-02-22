Rivoluzione Tg1 il telegiornale sbarca su YouTube Chiocci | Linguaggi alternativi per garantire il futuro senza tradire informazione

Il Tg1 si approccia a YouTube per raggiungere più giovani, perché i loro spettatori preferiscono gli smartphone. Chiocci spiega che questa scelta nasce dalla volontà di usare linguaggi diversi e innovativi, senza perdere l’autenticità dell’informazione. Il canale ufficiale è stato lanciato per adattarsi ai cambiamenti digitali e mantenere il contatto con un pubblico sempre più digitale. La mossa mira a coinvolgere gli utenti con contenuti più dinamici e accessibili.

Il Tg1 sbarca su YouTube con un suo canale ufficiale, eloquente simbolo della pervasività dei social nell’era moderna. A 72 ore dall’apertura del profilo, la scelta si rivela già un successo e Gian Marco Chiocci, direttore del telegiornale della prima rete della televisione pubblica, ne parla in un’intervista con Il Tempo. Il giornalista ricorda come, al suo arrivo in Rai nel 2023, si sorprese molto del fatto che il Tg1 non avesse canali social. Nello scetticismo generale, decise di esplorare il mondo digitale e il risultato fu un enorme successo. Un modo per portare il telegiornale ad un pubblico differente, più giovane, e che spesso preferisce usare lo smartphone piuttosto che il telecomando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Tg1 delle 20 e' stato il telegiornale piu' visto nel primo semestre del 2025 con quasi 4,6 milioni di ascolti giornalieri, +2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno

Dopo i clamorosi successi dei canali social, con oltre 1 miliardo di visualizzazioni in un anno, il Tg1 si lancia in una nuova sfida. Da questa mattina è attivo il nuovo canale YouTube del primo telegiornale d'Italia

