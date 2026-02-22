Ritrovato senza vita Luciano Capasso era disperso in Svizzera il fratello | Soccorsi partiti tardi

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera, dopo essere scomparso durante un trekking. La causa del decesso sembra essere un incidente avvenuto durante l’escursione, secondo quanto riferiscono i soccorritori. Il fratello ha denunciato che i soccorsi sono stati avviati con notevole ritardo, rendendo difficile il recupero. La famiglia aspetta ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un giovane di 25 anni, Luciano Capasso, originario di Qualiano, in provincia di Napoli, è stato ritrovato senza vita sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Il corpo del ragazzo è stato recuperato dopo cinque lunghi giorni di angoscia, durante i quali la famiglia aveva continuato a sperare in un lieto fine. A confermare il decesso sono stati la madre, Raffaella Grande, e l’avvocato della famiglia, Sergio Pisani. Luciano non era un alpinista improvvisato. Ex militare con un addestramento specifico per la sopravvivenza in ambienti estremi, conosceva bene la montagna e le sue insidie. Viveva e lavorava a Saint Moritz come autista del celebre Badrutt’s Palace Hotel, uno degli alberghi più esclusivi delle Alpi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

