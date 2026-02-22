Rita De Crescenzo | ‘Mio figlio accoltellato per uno sguardo’ la telefonata con la madre dell’aggressore

Rita De Crescenzo ha raccontato di aver ricevuto una telefonata drammatica: suo figlio è stato accoltellato dopo uno sguardo provocatorio. La TikToker, ospite a Verissimo, ha descritto le emozioni intense vissute in quei momenti e ha condiviso il dolore di una perdita improvvisa. La conversazione con la madre dell’aggressore ha aggiunto un dettaglio sconvolgente, che testimonia la violenza dietro a un gesto improvviso. La vicenda continua a far discutere.

La TikToker ospite a Verissimo. Lacrime vere, parole crude, nessun filtro social. Ospite per la prima volta a Verissimo, Rita De Crescenzo ha messo da parte la corazza da influencer e si è presentata come madre ferita. Al centro del racconto, l’accoltellamento del figlio Francesco, avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere in cui vivono a Napoli. Un episodio che, per fortuna, non ha avuto conseguenze irreversibili. Ma che ha lasciato un segno profondo. Cosa è successo al figlio di Rita De Crescenzo?. Secondo quanto raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, il giovane sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al culmine di una lite improvvisa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Accoltellato il figlio di Rita De CrescenzoIl diciottenne, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, si è presentato da solo al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli nel pomeriggio, alle 15.

Rita De Crescenzo, accoltellato il figlio KekkoRita De Crescenzo ha ferito il figlio Kekko con un coltello durante una lite in casa a Napoli, causando un taglio alla gamba che ha richiesto l’intervento dei sanitari.

