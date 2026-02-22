Risultati | TCW Never Dies 2026 21.022025
Il successo dello show “TCW Never Dies 2026” a Cornaredo è stato segnato dalla vittoria del team Il Marchese e Leon contro I Cavernicoli, Grunt e Ugluk. La competizione ha attirato numerosi appassionati, che hanno assistito a un match intenso e combattuto. La serata ha dimostrato come la passione per la lotta libera continui a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. La manifestazione si è conclusa con entusiasmo tra i tifosi presenti.
I risultati dello show “TCW Never Dies 2026” andato in scena Sabato a Cornaredo (MI): Tag Team Match: Il Marchese & Leon battono I Cavernicoli (Grunt & Ugluk). Steven Strike batte Didò. Fatal 4 Way Match for Titolo Rebel TCW: Jacob (c) batte Mocioman, Il Teorico Clark e Puck. Titolo Revolution TCW (Decision Match ) *: Luke Zero batte Conte Mcstevenson e diventa Nuovo Campione!!!. Quarti di finale Torneo Titolo No Limits TCW: Scarlett batte Irene e passa il Turno. Quarti di finale Torneo Titolo No Limits TCW: Brandon Prince batte Dark Rider e passa il Turno. Titoli di Coppia 4T TCW: Extreme Team (Fenice Rossa & Anarchy Gaze) (c) battono i GTA (Rocco Gioiello & Antonino Bellavita). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
