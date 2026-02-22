Risultati | TCW Never Dies 2026 21.022025

Il successo dello show “TCW Never Dies 2026” a Cornaredo è stato segnato dalla vittoria del team Il Marchese e Leon contro I Cavernicoli, Grunt e Ugluk. La competizione ha attirato numerosi appassionati, che hanno assistito a un match intenso e combattuto. La serata ha dimostrato come la passione per la lotta libera continui a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. La manifestazione si è conclusa con entusiasmo tra i tifosi presenti.