Risultati Serie A Milan-Parma 0-1 | tabellino e marcatori | News

Il Parma ha vinto 1-0 contro il Milan grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La causa della vittoria è stata una giocata efficace negli ultimi minuti, che ha sorpreso la difesa rossonera. Al 'San Siro' i gialloblù hanno mostrato solidità e determinazione, portando a casa tre punti importanti. Il match ha visto occasioni da entrambe le parti, ma alla fine è stato il Parma a festeggiare. La squadra di Cuesta si prepara ora alla prossima sfida.