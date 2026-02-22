Risultati Serie A Milan-Parma 0-1 | tabellino e marcatori | News
Il Parma ha vinto 1-0 contro il Milan grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La causa della vittoria è stata una giocata efficace negli ultimi minuti, che ha sorpreso la difesa rossonera. Al 'San Siro' i gialloblù hanno mostrato solidità e determinazione, portando a casa tre punti importanti. Il match ha visto occasioni da entrambe le parti, ma alla fine è stato il Parma a festeggiare. La squadra di Cuesta si prepara ora alla prossima sfida.
Primo tempo che tra Milan e Parma termina sullo 0-0. Parte meglio la squadra in trasferta, ma i rossoneri salgono lentamente dominando poi il possesso palla e cercando di creare occasioni da gol. La palla più importante la ha Pulisic, che spreca da dentro l'area di rigore con un tiro non perfetto. Paura per l'infortunio di Loftus-Cheek (qui tutti i dettagli). Nella ripresa palo di Leao e gol decisivo di Troilo (con sospetto fallo su Maignan). MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86' Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (Jashari all'11'. Poi Nkunku), Modric, Rabiot, Estupiñan (dal 62' Pavlovic); Pulisic (dal 62' Fullkrug), Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Risultati Serie A, Torino-Milan 2-3: tabellino e marcatori | NewsNel match della 14ª giornata della Serie A 2025-2026, il Milan supera il Torino con il punteggio di 3-2.
Risultati Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: tabellino e marcatori | NewsNel match della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, Milan e Sassuolo si sono affrontati a San Siro, terminando con un pareggio per 2-2.
