risultati e highlights di aew collision del 21 febbraio 2026

Il 21 febbraio 2026, AEW Collision ha mostrato sfide intense e incontri decisivi per i titoli. La serata ha attirato molti spettatori, con match che hanno tenuto alta la tensione. I lottatori hanno dato il massimo, creando momenti di grande suspense. Tra le sfide più attese, la difesa di un titolo importante ha coinvolto il pubblico fino all’ultimo secondo. La serata si è conclusa con un risultato inaspettato.

La serata di Collision andata in scena il 21 febbraio 2026 ha presentato contese di rilievo e difese di titoli che hanno interessato fan e osservatori. l’azione ha coinvolto campioni e sfidanti di primo livello, offrendo esiti che delineano nuove metriche per i prossimi appuntamenti della AEW. nel match principale, Jetset Rodeo composto da Hangman Adam Page, Mike Bailey e Kevin Knight, ha prevalso su The Demand formato da Ricochet, Kaun e Toa Liona, mantenendo le cinture. la coppia composta da Matt Jackson e Nick Jackson ha superato Swirl costituito da Blake Christian e Lee Johnson. Claudio Castagnoli ha battuto Josh Alexander per conservare il titolo mondiale dei pesi massimi CMLL. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Risultati e highlights di AEW Collision dell'8 febbraio 2026Questa sera, ad AEW Collision, sono successe molte cose interessanti.

Risultati e highlights di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026La notte scorsa, a Las Vegas, si è tenuto un episodio di AEW Dynamite al Pearl Concert Theater.

Aj Styles has Arrived on AEW Dynamite 18 February 2026 Highlights Today - AEW Styles AEW Debut

