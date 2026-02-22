Ristori per la chiusura del Ponte della Botte | Ora tempi celeri per l' erogazione

Il governo ha annunciato i ristori destinati alle imprese colpite dalla chiusura del Ponte della Botte, causata dai lavori di ristrutturazione. L’obiettivo è aiutare le attività commerciali a superare il periodo di difficoltà economica. Le prime somme sono state già assegnate, ma molte aziende attendono ancora il pagamento. Le autorità promettono di accelerare le procedure per garantire che i fondi arrivino presto alle imprese interessate. La situazione resta critica per molti esercizi locali.

"Finalmente arrivano notizie sull'erogazione dei ristori per le imprese danneggiate dal protrarsi dei lavori al Ponte della Botte, adesso ci auguriamo che le tempistiche di erogazione procedono celermente e senza intoppi". Così il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli, che insiste nel chiedere tempi celeri per gli aiuti. "Stiamo parlando di risorse di cui le attività hanno bisogno adesso, dopo mesi di inattività forzata. E' fondamentale sostenere tutte le attività che hanno subito per reiterati mesi e con ritardo ingiustificati la chiusura di un'infrastruttura che ha paralizzato la viabilità, ridotto drasticamente i fatturati e complicato ogni spostamento di merci, clienti e fornitori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Impianto crematorio, la scelta della nuova area avverrà in tempi celeriL’amministrazione comunale di Ancona si muove rapidamente sulla nuova area per l’impianto crematorio.

il Tar respinge la sospensiva: per ora resta la chiusura della scuola di Ponte ChiassoIl Tar Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva, confermando temporaneamente la chiusura della scuola di Ponte Chiasso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chiusura ponte sul Nure: Due vie per i ristori ai negozi; Tempi dilatati per il ponte, ma c’è il fondo ‘ristori’; Ristori in arrivo a Calcinaia per lo stop al Ponte della Botte; Ponte della Botte, altri ristori in arrivo.

Ristori in arrivo a Calcinaia per lo stop al Ponte della BotteCALCINAIA. Dopo il Comune di Vicopisano anche quello di Calcinaia sta per chiudere la partita dei ristori, promessi agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta, ritenendosi danneggiati dalla ... msn.com

Danni per la chiusura del ponte. Aperto da ieri il bando per i ristoriLa Regione Toscana ha assegnato al Comune di Pistoia un contributo massimo erogabile di 23.771 euro . Sarà distribuito alle imprese interessate della via Montalese. Le domande entro il 20 novembre. Da ... lanazione.it

Il consigliere regionale Pd Marco Carra chiede alla Regione Lombardia di rispettare gli impegni sui ristori alle attività colpite dalla chiusura del ponte Acquanegra-Calvatone Leggi tutto - facebook.com facebook