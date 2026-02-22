Ristori Covid il fascicolo si sposta | da Avellino a Roma dopo il ricorso della difesa

Il fascicolo sulla richiesta indebita di ristori Covid si sposta da Avellino a Roma, dopo che la difesa ha presentato ricorso. La decisione nasce dall’esigenza di valutare meglio le prove e di garantire un giudizio più approfondito. Le autorità giudiziarie di Avellino hanno accolto la richiesta, ritenendo opportuno affidare il caso a un tribunale con più competenze. La vicenda coinvolge diverse persone e si allarga a nuove indagini.

Avellino, 22 febbraio 2026 – È stato deciso che il fascicolo relativo alla percezione indebita di ristori Covid sarà trasferito dal Tribunale di Avellino a quello di Roma. La decisione è giunta al termine di una lunga camera di consiglio e segue l’eccezione sollevata dalla difesa in merito alla competenza territoriale. Il caso coinvolge tredici avvocati, che avrebbero percepito indebitamente circa 750.000 euro attraverso il Decreto Rilancio e i successivi Decreti Sostegni e Sostegni bis, fondi destinati ad aiutare le imprese in difficoltà a causa della pandemia. I fondi sono stati ottenuti da sei società operanti nei comuni di Solofra e Montoro, ma anche in altre aree della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

