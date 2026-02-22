Riprendono le proteste in Iran studenti in piazza | Morte al dittatore

Le proteste in Iran si intensificano dopo il ritorno alle lezioni in presenza, a causa delle crescenti tensioni tra studenti e autorità. Centinaia di giovani si sono radunati negli atenei di Teheran, gridando slogan come “Libertà” e “Morte al dittatore”, chiedendo riforme e maggiori diritti. Le manifestazioni si sono svolte in un clima di forte scontento, con studenti che vogliono far sentire la loro voce contro il regime. La situazione rimane molto tesa nelle università iraniane.

Riprendono le proteste in Iran con il ritorno alle lezioni in presenza: centinaia di studenti si sono radunati negli atenei di Teheran scandendo slogan come "Libertà" e "Morte al dittatore" contro la Guida Suprema Ali Khamenei. Nella Sharif University of Technology si sono verificati scontri tra manifestanti e studenti pro-governativi, mentre l'agenzia Fars parla di una cerimonia pacifica interrotta da cori contro il regime. Mobilitazioni anche a Mashhad e alla Shahid Beheshti, nel quarantesimo giorno dall'inizio della repressione di gennaio. Gli studenti chiedono la liberazione dei compagni e docenti arrestati, mentre l'arresto del professore e attivista Yaghoub Mohammadi ha innescato nuove tensioni ad Abdanan.