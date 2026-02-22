Riprendono le proteste anti-regime Studenti in piazza contro Khamenei | Morte al dittatore

Gli studenti di Teheran sono scesi in piazza contro Khamenei, accusando il regime di oppressione. La protesta nasce dalla riapertura delle università e dalla voglia di esprimere il dissenso. Centinaia di giovani hanno gridato slogan come

Riprendono le proteste in Iran con il ritorno alle lezioni in presenza: centinaia di studenti si sono radunati negli atenei di Teheran scandendo slogan come "Libertà" e "Morte al dittatore" contro la Guida Suprema Ali Khamenei. Nella Sharif University of Technology si sono verificati scontri tra manifestanti e studenti pro-governativi, mentre l'agenzia Fars parla di una cerimonia pacifica interrotta da cori contro il regime. Mobilitazioni anche a Mashhad e alla Shahid Beheshti, nel quarantesimo giorno dall'inizio della repressione di gennaio. Gli studenti chiedono la liberazione dei compagni e docenti arrestati, mentre l'arresto del professore e attivista Yaghoub Mohammadi ha innescato nuove tensioni ad Abdanan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'Espresso. . Le università riaprono, ma in Iran le aule restano vuote. A Teheran, alla Sharif e alla Amir Kabir, centinaia di studenti vestiti di nero - in lutto per i morti delle proteste di gennaio - hanno marciato nei campus gridando "Morte al dittatore" e "Libertà"