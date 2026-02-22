Rip Domenico anche i tifosi giallorossi hanno ricordato il piccolo angelo

I tifosi del Benevento hanno ricordato il piccolo Domenico, scomparso a causa di un trapianto di cuore fallito. Più di mille sostenitori si sono radunati ad Altamura per onorare la memoria del bambino, coinvolgendo anche le curve degli stadi italiani, dalla serie A alle categorie minori. La manifestazione si è trasformata in un momento di solidarietà e vicinanza, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo. La scena si è conclusa con un coro di speranza e affetto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Così come successo in tanti campi d'Italia, dalla serie A alle categorie minori, anche i tifosi del Benevento presenti in oltre 1000 ad Altamura si sono uniti al coro di cordoglio per la scomparsa del piccolo Domenico causata da un trapianto di cuore andato male. La sua vicenda ha destato sconcerto ed i supporters della Strega lo hanno voluto ricordare con uno striscione esposto nella ripresa: "Rip Domenico". Poche parole per testimoniare la vicinanza alla famiglia del bambino deceduto a causa di un cuore trapiantato "bruciato" per una serie assurda di errori nella fase di trasporto da Bolzano fino al Monaldi di Napoli.