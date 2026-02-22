rinviato lo scontro tra richardson hitchins e oscar duarte per motivi di salute

Richardson Hitchins ha rinunciato all'incontro contro Oscar Duarte a causa di problemi di salute. La decisione è stata presa poche ore prima del match, lasciando i partecipanti e gli spettatori senza la tanto attesa sfida. La cancellazione ha causato disappunto tra gli appassionati che aspettavano l'evento. La serata prosegue con altri incontri previsti nel programma, ma l’assenza di Hitchins cambia gli equilibri della serata.

Nel panorama della boxe leggera, una defezione all'ultimo minuto ha cancellato una delle sfide più attese della serata. Richardson Hitchins, detentore IBF dei 140 libbre, è stato costretto a rinunciare al match contro Oscar Duarte a Las Vegas a causa di un malessere che ha colto il campione poco prima dell’inizio del peso di controllo. L’assenza ha impedito di disputare l’incontro e ha lasciato la card principale priva di uno degli appuntamenti chiave, senza possibilità di sostituzione immediata. Entrambi i contendenti avevano rispettato il limite di peso al 140, con Hitchins registrato a 149,4 libbre e Duarte a 149,6 libbre, entrambi entro il massimale di 150 libbre previsto dall’IBF. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

