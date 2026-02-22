rinnovata la convenzione campo sportivo incerti firmata la concessione

Il sindaco di Bolano annuncia che la convenzione sul campo sportivo Incerti è stata rinnovata, rafforzando il legame tra l’amministrazione e la società sportiva Atletico Ceparana. La firma della concessione permette di avviare lavori di riqualificazione e miglioramento delle strutture. Questa decisione arriva dopo mesi di negoziati tra le parti e mira a offrire agli atleti locali un impianto più efficiente. La modifica si inserisce in un piano di interventi sul territorio comunale.

"Siamo stati protagonisti di una giornata veramente importante". Con queste prime parole il sindaco del comune di Bolano Paolo Adorni celebra la rinnovata intesa tra l’amministrazione comunale e la nuova società sportiva dell’ Atletico Ceparana. "Un accordo importante per le due parti in causa e per tutti gli sportivi del territorio. Con la firma della nuova convenzione, che assegna la gestione del complesso sportivo per i prossimi 10 anni al club rossonero, si dà stabilità ad un rapporto di collaborazione tra le due realtà che porterà indubbi benefici ai tanti sportivi, soprattutto giovani, che utilizzano l’impianto per la propria attività sportiva e per la propria crescita educativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

