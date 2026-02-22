Rimozione delle strisce blu in via Guglielmi perplessità di Formica sull' operazione | Non si tutela l’interesse collettivo

Nicola Formica critica la rimozione delle 100 strisce blu in via Guglielmi, causata dal trasferimento delle aree di sosta. L’assessore si preoccupa che questa decisione non tuteli gli interessi dei residenti e dei commercianti locali. La modifica ha creato confusione tra chi utilizza quotidianamente quella zona. La questione solleva dubbi sulla gestione della mobilità urbana e sull’efficacia delle scelte fatte. Restano ancora molte domande sulla pianificazione a lungo termine.

Il consigliere delegato alla sosta tariffata difende l'operato dell'Amministrazione Episcopo e solleva dubbi sullo spostamento degli stalli a pagamento dei Campi Diomedei Ha seguito il dibattito sui contestati stalli a pagamento ed era presente all’audizione congiunta delle commissioni che avevano invitato l’amministratore delegato di Gps Global Parking Solutions S.p.A, Filippo Lodetti Alliata, e che hanno strappato l’impegno a rimuovere quelle strisce blu. “Fatico a comprendere quale sia l’effettivo interesse collettivo che si intende tutelare”, afferma oggi Formica. “Non è questo il modo di fare politica che mi sarei aspettato: alimentare il malcontento anziché fornire chiarimenti – prosegue -, insinuando dubbi sulla buona fede e sul lavoro degli uffici competenti, è un atteggiamento che ritengo poco corretto”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Aumento delle strisce blu, opposizione in strada: «Lecce non è un bancomat»

Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle "zebre" sbiadite a Como

