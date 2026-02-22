Rimonta d' orgoglio al Garden | i Knicks ribaltano la partita nel finale

I Knicks hanno vinto una partita emozionante al Madison Square Garden grazie a una rimonta nel finale, che ha ribaltato il risultato e portato a casa una vittoria per 108-106. La squadra ha dimostrato determinazione e precisione negli ultimi minuti, recuperando punti importanti. Un’azione decisiva ha fatto la differenza, lasciando il pubblico in piedi. La partita si è decisa negli ultimi secondi, offrendo uno spettacolo intenso ai tifosi presenti.

In una serata intensa al Madison Square Garden, i Knicks hanno operato una rimonta memorabile chiudendo con una vittoria agonistica che ha punteggiato 108-106. la prestazione collettiva ha trovato slancio nei punti chiave di Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, OG Anunoby e Mikal Bridges, capaci di guidare l’assalto finale e di correggere una fase iniziale di gioco complicata. Houston aveva preso il controllo della partita grazie a una versione offensiva puntuale guidata da Kevin Durant (30 punti), Jabari Smith Jr. (21), Alperen Sengun (16) e la presenza consistente di Amen Thompson (12 punti e 10 rimbalzi). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

NBA, i risultati della notte (22 febbraio): rimonta Knicks al Garden, show di Victor WembanyamaI risultati dell’NBA di ieri sera mostrano come i Knicks abbiano rimontato uno svantaggio importante al Madison Square Garden, grazie a una prestazione energica dei loro giocatori.

Brunson trascina i Knicks alla vittoria al Madison Square GardenI New York Knicks vincono in casa contro i Boston Celtics grazie a una grande prestazione di Jalen Brunson.

