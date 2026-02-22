rimini ingrata francesca trasloca a gradara

Francesca da Rimini, simbolo della passione tragica, si trasferisce a Gradara dopo ottant’anni. La decisione deriva dalla difficoltà di gestire l’archivio più grande al mondo, che conserva oltre 1500 cimeli dal XV secolo a oggi. La collezione, fino a ora custodita a Rimini, sarà spostata per motivi logistici e di sicurezza. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra studiosi e cittadini, mentre si cerca una nuova sede adeguata.

Ottant'anni, una vita di studi e una decisione destinata a far discutere. Il più importante archivio al mondo dedicato a Francesca da Rimini – 1500 cimeli dal XV al XXI secolo – non resterà nella città che porta il suo nome. Dall'8 marzo sarà patrimonio pubblico della Rocca di Gradara, che diventa polo internazionale di studio e ricerca. Ferruccio Farina, storico e fondatore del Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, spiega perché. Professore, perché ora questa scelta? "Ho 80 anni. La mia prospettiva era trovare piacere, soddisfazioni, divertimento e dare una collocazione dignitosa a Francesca da Rimini.

