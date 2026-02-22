Rigore revocato ad Hojlund arriva la bordata | Napoli unico club che sta zitto

Il rigore assegnato a Hojlund viene annullato, provocando una reazione dura: “Il Napoli è l’unico club che non dice nulla”. La decisione ha suscitato polemiche tra i tifosi e i commentatori, che sottolineano l’assenza di proteste ufficiali da parte della squadra partenopea. I giocatori di Conte, dopo aver segnato il primo gol con Beukema, hanno concluso la partita sconfitti a Bergamo. La decisione dell’arbitro ha acceso il dibattito tra gli appassionati.

Nulla da fare per i ragazzi di Antonio Conte, usciti sconfitti da Bergamo dopo il vantaggio iniziale di Beukema. La rimonta atalantina però non è frutto anche di alcune scelte arbitrali non tanto condivise dalla panchina azzurra, sia per il rigore prima assegnato dall’arbitro e poi revocato dal VAR a Hojlund dopo il contatto di gioco con Hien, che per il gol annullato a Gutierrez per presunto fallo sempre con protagonista il danese e lo svedese. Una scelta che ha fatto infuriare anche Enrico Varriale. Arrivano i primi commenti: le parole dure del giornalista. Due decisioni molto dubbie, che non fanno altro che alimentare ulteriormente quanto sta accadendo nelle ultime settimane in Serie A, con scelte arbitrali altamente discutibili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, rigore revocato ad Hojlund: le polemiche dopo l’intervento del VARL’arbitro Chiffi assegna e poi revoca il rigore a Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, provocando polemiche tra i tifosi.

Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’eraUn rigore prima concesso e poi revocato dal VAR ha scatenato proteste nel match tra Atalanta e Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema sblocca al 18'?Rigore REVOCATO a Hojlund; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: Palestra il migliore, Esposito rifinitore; ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema segna! Poi rigore TOLTO e gol ANNULLATO ?.

Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-NapoliAncora proteste in Atalanta-Napoli. Oggi, domenica 22 febbraio, la Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il più contestato arriva nel primo tempo, ... adnkronos.com

Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’eraRigore prima concesso e poi revocato in Atalanta-Napoli: Var decisivo sul contatto Hien-Hojlund, Marelli spiega la scelta. ilnapolista.it

Il Napoli perde 2-1 a Bergamo: soffre troppo i palloni alti. Impossibile non parlare dell'arbitro Chiffi Gioca un'ottima partita per un'ora: va in vantaggio, poi subisce la rimonta. Prima un rigore revocato e poi, soprattutto, il gol del raddoppio annullato. Resta a più q - facebook.com facebook