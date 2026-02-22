Riforma Giustizia | il voto chiave 10 magistrati sanzionati in 8

Il voto di oggi riguarda una riforma della giustizia e ha portato alla sanzione di otto magistrati, dieci dei quali sono stati sospesi. La discussione si è concentrata sulle conseguenze pratiche di questa riforma e sulle critiche di chi la considera troppo severa. A Bologna, ministri e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati davanti a un pubblico attento, evidenziando le ripercussioni sulla credibilità del sistema giudiziario. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Bologna è stata oggi teatro di un acceso dibattito sul referendum costituzionale in materia di giustizia, con l'intervento dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. L'evento, tenutosi presso l'Hotel Savoia Regency, ha la partecipazione di figure simbolo di casi giudiziari recenti, tra cui il luogotenente Luciano Masini e Vincenzo Gualzetti, padre di una vittima di cronaca nera. L'iniziativa, promossa da Fratelli d'Italia, mirava a illustrare le ragioni del "sì" alla riforma. L'auditorium dell'hotel ha ospitato una nutrita platea di sostenitori, con Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, a galvanizzare il pubblico.