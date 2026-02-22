Riforma Giustizia | il referendum al voto avvocati in campo a Ceglie

Il referendum sulla giustizia ha attirato l'attenzione degli avvocati di Ceglie, che hanno deciso di scendere in campo per sensibilizzare i cittadini. La causa principale è la riforma proposta, che potrebbe modificare le procedure penali e influenzare i diritti di difesa. Gli avvocati organizzano incontri pubblici e distribuiscono materiale informativo per spiegare gli effetti della consultazione. La consultazione popolare si avvicina e le discussioni continuano a crescere tra la gente del paese.

Il Referendum Giustizia al Vaglio: Un Dibattito Cruciale per il Futuro del Processo Penale e le Reazioni del Mondo Legale e Politico. Ceglie Messapica, gioiello della Valle d’Itria, ha ospitato un vivace dibattito sulle prossime cruciali consultazioni referendarie riguardanti la riforma della giustizia. L’iniziativa, tenutasi sabato 21 febbraio 2026, ha un significativo coinvolgimento della comunità legale locale e dell’amministrazione comunale, ponendo al centro della discussione la complessa questione della separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. L’evento si è svolto in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche miti, con ampie schiarite e una temperatura di 11 gradi, con venti che soffiavano a 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu Cinisi dice no alla riforma: avvocati e impegno civile per un voto consapevole sul referendum giustizia.A Cinisi, gli avvocati e i cittadini si oppongono alla riforma della giustizia, che potrebbe modificare il sistema giudiziario italiano. Siderno al Voto sulla Giustizia: Confronto tra Esperti per Chiarire la Riforma e il Referendum di Marzo.A Siderno, un gruppo di esperti si riunisce per discutere della riforma della giustizia, che sarà sottoposta a referendum a marzo. Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum giustizia, tutto ciò che c’è da sapere: quando e perché si vota; Referendum sulla giustizia: cosa cambia davvero con la riforma costituzionale - Heraldo. Referendum giustizia, Bersani: Riforma non affronta i veri problemi della giustizia italiana, il resto sono chiacchiereBersani: la riforma della giustizia ignora arretrati, precariato e lentezza dei processi. Obiettivo reale? Cambiare i rapporti di forza politici. la7.it Referendum sulla Giustizia, le posizioni in campoA Pordenone a circa un mese dall'appuntamento alle urne arriva il Comitato per il sì al quale per il no replica il sostituto procuratore del Tribunale Enrico Pezzi ... rainews.it Referendum sulla giustizia, a Livorno il confronto pubblico magistrati-avvocati sulla riforma x.com Riforma della Giustizia, il Senatore Damiani: "Nessuno tocca l'autonomia della magistratura" https://www.antennasud.com/riforma-sulla-giustizia-damiani-nessuno-tocca-lautonomia-della-magistratura/ - facebook.com facebook