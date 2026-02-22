Rieti stadio Scopigno | 2,3 milioni promessi solo 320mila

Il Partito Democratico di Rieti denuncia che, nonostante siano stati promessi 2,3 milioni di euro per lo stadio Scopigno, il Comune ha effettivamente allocato solo 320mila euro. La discrepanza tra le cifre ufficiali e i fondi realmente spesi solleva dubbi sulla trasparenza delle promesse fatte. Gli esponenti politici chiedono chiarimenti su come siano stati gestiti i finanziamenti e se ci siano state variazioni nei piani iniziali. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra i cittadini.

Rieti è al centro di una polemica riguardante gli investimenti negli impianti sportivi locali. Il Partito Democratico di Rieti ha espresso forti critiche, contestando la veridicità delle cifre comunicate dall’amministrazione comunale riguardo ai fondi destinati allo stadio Manlio Scopigno. Secondo il Pd, gli importi reali sarebbero significativamente inferiori a quelli pubblicizzati. La questione, come emerge dalle dichiarazioni del Partito Democratico, riguarda una presunta discrepanza tra i 2 milioni e 300 mila euro dichiarati come investimento per lo stadio Scopigno e i 320 mila euro effettivamente previsti in delibera per la sostituzione di fari a led e l’installazione di una nuova caldaia o pompa di calore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rieti, stadio “Scopigno” inagibile: calcio a rischio dopo mancata riparazione manto post rugby.L’erba dello stadio “Scopigno” di Rieti si è rivelata in condizioni pessime e ora l’impianto è inagibile.

Truffa a Messina, sequestrati 1,3 milioni a due consulenti finanziari: rendimenti promessi, soldi sparitiA Messina, due consulenti finanziari sono sotto indagine per aver truffato diversi clienti, portando al sequestro di oltre 1,2 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Pd di Rieti attacca: Zeri gonfiati sugli impianti sportivi, allo stadio Scopigno non 2,3 milioni ma 320mila euro; Rettifica su fondi per efficientamento energetico e impianti sportivi: precisazioni del Comune di Rieti; Rieti, Mesrtichelli: Oltre 3,58 milioni di euro per manutenzione e efficientamento energetico degli impianti sportivi; Italia XV: aperta la vendita dei biglietti per il match con il Cile a L’Aquila.

Mestichelli: «Italia-Scozia di rugby confermata allo stadio Scopigno, incontreremo Fc Rieti per stabilire i dettagli»RIETI - L'assessore allo Sport e Turismo del Comune di Rieti Chiara Mestichelli conferma la partita Italia speriemntale-Scozia allo Scopigno il 6 febbraio nonostante il no del Rieti che gestisce lo ... ilmessaggero.it

Scopigno Cup, tutto pronto per la 33esima edizione, si parte col derby Roma-LazioRIETI - È tutto pronto, ormai, per la 33esima Scopigno Cup Rieti World Football Tournament, che da martedì 19 a venerdì 22 agosto prossimi, catalizzerà l’attenzione della città su un torneo diventato ... ilmessaggero.it

Domenica 22 Febbraio 2026 Ore 14:30 Stadio del Rugby “Fulvio Iacoboni”, viale Fassini 5 - Rieti Gli arieti in casa per la quinta giornata del Trofeo Lazio-Abruzzo! Non fateci mancare il vostro tifo #forzarieti - facebook.com facebook