Rientra l’allarme valanghe Provinciale percorribile

La strada provinciale tra Ballabio e Morterone è stata riaperta dopo una chiusura di 24 ore causata da un’allerta valanghe. La frana di neve ha bloccato il traffico, lasciando il borgo di Morterone isolato per un giorno. L’intervento di bonifica ha permesso di ripristinare la viabilità sulla strada che collega il paese più piccolo d’Italia alle zone circostanti. Ora i residenti possono riprendere le normali attività quotidiane.

Il paese più piccolo d’Italia non è più isolato. È stata riaperta ieri mattina, dopo una chiusura di 24 ore, la Sp 63, che è l’unico collegamento tra Ballabio e Morterone, il minuscolo borgo montano abbarbicato a mille metri di quota alle pendici del Resegone, dove risiedono ufficialmente 33 abitanti, ma dove a viverci stabilmente sempre sono meno di una decina. La strada era stata chiusa, coma capita ad ogni nevicata, per il rischio più che concreto che dal versante che attraversa si staccassero valanghe. Un allarme marcato, secondo il nivologo incaricato Matteo Lambrugo, in seguito alla tanta neve caduta giovedì per buona parte della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Viabilità sull'Etna, torna percorribile la strada provinciale MareneveÈ stata riaperta la strada provinciale Mareneve, che collega Rifugio Citelli.

Valanghe, l'allerta non rientra: rischio ancora alto sulle montagne più frequentate dai comaschiValanghe, il rischio rimane elevato sulle montagne più frequentate dai comaschi.

