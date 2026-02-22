Riders del Vco in protesta a Milano Deliveroo | Ridotta la distanza massima di consegna

I rider del Vco hanno manifestato a Milano per protestare contro il taglio della distanza massima di consegna deciso da Deliveroo. La decisione dell’azienda, che limita i percorsi più lunghi, ha scatenato le proteste tra i lavoratori, preoccupati per le ripercussioni sul loro lavoro. Gli organizzatori della protesta chiedono chiarimenti e maggiori garanzie. La mobilitazione continua nelle strade della città, mentre Deliveroo afferma di rispettare il diritto di manifestare.

“Deliveroo rispetta il diritto dei riders e dei sindacati di manifestare pacificamente ed è sempre aperta al dialogo con le organizzazioni sindacali. Crediamo che il dialogo costruttivo sia il modo più efficace per affrontare i principali temi e contribuire a individuare soluzioni equilibrate”: commenta così l'azienda milanese di via Bo che nei giorni scorsi ha accolto una delegazione di lavoratori in protesta nei giorni scorsi, i riders del Vco, con quelli di Torino e Varese. "Deliveroo ha incontrato i rappresentanti di Nidil Cgil per discutere le questioni sollevate. Abbiamo già introdotto modifiche operative nelle ultime settimane, tra cui la riduzione della distanza massima di consegna e l'aumento del valore di alcune offerte di consegna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tariffe minime garantite, riduzione delle aree di consegna e sicurezza: i riders del Vco protestano a Milano

Da Verbania a Stresa per consegnare un panino: i riders di Deliveroo in stato di agitazione

