La campagna “Ricordati di stare bene” nasce per promuovere la cura della salute tra gli anziani, in risposta ai crescenti problemi legati all’età. Gli organizzatori vogliono sensibilizzare le persone sulla necessità di mantenere uno stile di vita attivo e seguire controlli regolari. Un esempio concreto è la distribuzione di opuscoli informativi nelle strutture sanitarie locali. La campagna si rivolge a chiunque voglia prendersi cura di sé e migliorare il proprio benessere.

Il titolo della campagna recita “ Ricordati di stare bene ”, e verrebbe quasi voglia di rispondere “Sì, mo’ me lo segno”, o forse così piacerebbe agli autori e promotori. Purtroppo non è così automatico. La faccenda è parecchio più complicata. Il target sarebbe costituito dalle persone over 65 e fragili, l’obiettivo è di ridurre i rischi della frequentissima scarsa osservanza delle prescrizioni mediche per cui le terapie possono essere vanificate. Il problema non è da poco, visto che l’impatto economico della mancata aderenza alle prescrizioni mediche in Italia è stimato in circa due miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alessi, lezioni di salute e prevenzione. Al Liceo le regole per stare beneL’Aucc, associazione umbra contro il cancro, ha portato lezioni di salute al Liceo Alessi, a causa dell’interesse del preside Silvio Improta e della docente di scienze motorie Isabella Tognellini.

Holiday Masking: perché nelle feste natalizie fingiamo di stare bene e che effetto ha sulla salute mentaleDurante le festività natalizie, molte persone tendono a mascherare il proprio stato d’animo per mantenere un’apparenza di serenità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Roma aderisce alla campagna Ricordati di Stare Bene; Ricordati di stare bene, pure la campagna HappyAgeing per la salute va curata; I 7 problemi comuni di cui le persone più intelligenti non si lamentano mai: la lezione della psicologia per proteggere il cervello e l'umore; Oroscopo dei Tarocchi, sabato 21 febbraio.

Ricordati che Dio risponde sempre, devi solo stare attento a vedere la sua mano nella tua vita. #risposta #dio #cielo #fede #piùfede - facebook.com facebook