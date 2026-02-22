Richieste d' aiuto sul lungofiume tra Paderno d' Adda e Calusco Soccorsi in azione e verifiche in corso

Una donna che abita tra Paderno d'Adda e Calusco ha segnalato richieste di aiuto provenienti dal fiume, causando l'intervento dei soccorritori. La chiamata è arrivata nelle prime ore del mattino di domenica 22 febbraio, quando ancora regnava il buio. Gli uomini delle forze dell’ordine sono arrivati sul posto per verificare le segnalazioni e cercare di capire cosa fosse successo. Le ricerche sono ancora in corso nella zona.

Soccorsi in azione al confine tra Paderno d'Adda e Calusco per la segnalazione di richieste d'aiuto. Nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, quando era ancora notte, una donna residente nella zona ha infatti segnalato di aver udito richieste di aiuto provenire dalla riva del fiume Adda, in una zona particolarmente impervia del territorio di Calusco d'Adda. A seguito della segnalazione, sono state immediatamente attivate le squadre operative dei vigili del fuoco, con l'invio sul posto di personale Speleo alpino fluviale Saf e squadre di terra per la perlustrazione dell'area.