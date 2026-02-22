Ricerche su Pornhub per le Olimpiadi | a Milano +814% record di connessioni

Le ricerche su Pornhub sono aumentate del 814% a Milano per le Olimpiadi. Questo forte incremento si verifica perché molti utenti cercano contenuti correlati alle competizioni sportive. Il traffico sul portale ha raggiunto un record di connessioni durante le ore di maggiore interesse per le gare. L’analisi mostra come l’evento olimpico influenzi anche le abitudini online degli italiani. La curiosità cresce quando si avvicinano le finali delle competizioni.

Il termine “winter olympics” ha segnato la crescita più alta, con un incremento del +5.452%, seguito da “olympic village” (+4.361%) e “gold medal” (+3.803%) Nelle scorse ore, il portale per adulti Pornhub ha analizzato in una nota l’andamento delle ricerche e del traffico nel nostro Paese, rilevando un impatto significativo dell’evento sulle abitudini digitali degli utenti. Rispetto al mese precedente, le ricerche legate ai Giochi olimpici e agli sport invernali hanno registrato aumenti straordinari. Il termine “winter olympics” ha segnato la crescita più alta, con un incremento del +5.452%, seguito da “olympic village” (+4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Gli italiani settimi al mondo per ricerche su Pornhub. A Milano vola OnlyFans

Milano Cortina 2026, volano ricerche a tema olimpico su Pornhub durante i GiochiPornhub ha registrato un aumento significativo delle ricerche a tema olimpico in Italia durante i Giochi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum, l'ironia di Gasparri sui social: Io sto con Gratteri e Di Matteo, per questo voto sì; Roma: appello Mun. I, ‘biblioteca centrale per ragazzi rimanga nel nostro territorio’; Nuoro rende omaggio a Fiorenzo Serra, sguardo poetico sulla Sardegna del Novecento; Milano - Cortina, la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle Olimpiadi.

Il settimanale Giallo pubblica una nuova esclusiva sul PC di Chiara Poggi. Tra le ricerche emergono foto e video illegali di minori sotto i 12 anni, pagine oggi chiuse dalle autorità. Ecco perché tanto panico su quel computer. Ecco perché ora la corsa alla fake - facebook.com facebook