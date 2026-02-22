Riccardo Merkuri trovato morto a Civitanova Marche dopo l’aggressione alla madre | tragedia nel Maceratese

Riccardo Merkuri è stato trovato morto a Civitanova Marche, dopo aver aggredito la madre a Pollenza. La lite tra i due si è conclusa con un intervento delle forze dell'ordine e un'ambulanza, ma il giovane non è sopravvissuto alle ferite. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che ancora cerca di capire i motivi dietro questa tragedia improvvisa. Le indagini continuano per chiarire l'intera dinamica dei fatti.

Cosa è successo a Riccardo Merkuri tra Pollenza e Civitanova Marche?. La sequenza è drammatica e ancora in parte da chiarire. Venerdì sera, nella casa di famiglia a Pollenza, nel Maceratese, Riccardo Merkuri, 20 anni, avrebbe avuto una lite violenta con la madre, Albana Kastriot, 53 anni, estetista di origini albanesi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe colpito la donna al volto con pugni, provocandole lesioni alla mascella e facendola cadere a terra priva di sensi. A trovarla esanime in casa sarebbe stato il marito, che ha immediatamente dato l’allarme intorno alle 22. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

