Riaprono i giardini di Villa Taranto e per la prima volta anche anche la villa

I giardini di Villa Taranto riaprono dopo mesi di chiusura, causata dalle restrizioni sanitarie. Da venerdì 6 marzo, i visitatori potranno ammirare nuovamente le fioriture primaverili, con aperture previste nei fine settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Per la prima volta, anche la villa sarà accessibile al pubblico, offrendo un’occasione unica per scoprire gli ambienti storici. Le visite continueranno nei fine settimana successivi, fino a metà marzo.

Riaprono i giardini di Villa Taranto. Una sorta di pre apertura: da venerdì 6 marzo, meteo permettendo, ci saranno visite venerdì, sabato e domenica e poi anche il week end successivo, dal 13 al 15 marzo. Orari dalle 10 alle 14.30. Come si legge in un post sulla pagina ufficiale dei giardini, presto aprirà la villa, pronta a raccontarsi attraverso nuovi percorsi di scoperta e di visita. La villa, il punto da cui tutto ha avuto inizio, è stata progettata nell’Ottocento da Augusto Guidini e acquistata nel 1931 dal Capitano Neil McEacharn, ed è da qui che prende forma l’idea dei Giardini e il nome stesso di Villa Taranto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: La fiamma olimpica ha fatto tappa anche a Villa Adriana e Villa d'Este

"I Macchiaioli", Fattori conquista anche Milano: alla mostra a Palazzo Reale anche opere da Villa MimbelliLa mostra sui Macchiaioli arriva a Milano e conquista il pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Parco Giardino Sigurtà riapre le proprie porte tra novità e promozioni; Mer de Sable: le nuove attrazioni per la riapertura del parco sabato 5 aprile 2025; Fori Imperiali, riapertura totale dal 23 febbraio dopo gli abbattimenti; Roma: riapertura totale dei Fori Imperiali dal 23 febbraio, in corso gli abbattimenti.

Riapre il giardino più bello del mondo: è a un'ora da Roma. Ecco quando visitarloDopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue p ... msn.com

Camminata sul tratto Pallanza-Villa Taranto - facebook.com facebook