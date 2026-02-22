riaccompagna donna a casa e la violenta ai domiciliari

Un uomo ha violentato una donna dopo averla riportata a casa, sfruttando la sua vulnerabilità. La vittima aveva chiesto aiuto per tornare nel suo appartamento, ma lui ha approfittato del momento per aggredirla. La donna ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Avrebbe approfittato della sua condizione di vulnerabilità per abusare di lei dopo averla accompagnata a casa. Da venerdì un uomo di 57 anni, nato e residente ad Alzano Lombardo, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Alzano Lombardo hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura. Il cinquantasettenne, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è scaturito dopo grave episodio avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio in centro ad Alzano Lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

