Revocato un rigore alla Sampdoria Doppio Bragantini colpo Mantova Modesto esce dalla zona playout
Il direttore di gara ha annullato un rigore alla Sampdoria dopo aver consultato il VAR, provocando proteste dei giocatori. L’episodio si è verificato al 65’ durante la partita tra Mantova e Sampdoria, quando l’arbitro ha revocato il penalty assegnato ai liguri. La decisione ha influenzato l’andamento del match, che si è concluso con la vittoria del Mantova grazie a due gol di Bragantini nella ripresa. La squadra di Modesto esce dalla zona playout.
MANTOVA Il Mantova non si arrende mai e con una doppietta di un ispirato Bragantini nella ripresa batte 2-1 una Sampdoria che, nel primo tempo, aveva destato un’ottima impressione chiudendo in vantaggio grazie alla rete di Begic. È però la ripresa a decidere la contesa, con i virgiliani riescono a ribaltare la situazione e poi, nel finale, serrano le fila per condurre in porto tre punti che consentono di uscire momentaneamente dalla zona playout. Complice l’assenza per infortunio di Cella, Modesto cambia ancora e fa esordire dal 1’ Junior Ligue. In avanti i biancorossi passano a due punte, con Marras avanzato al fianco di Mancuso, preferito a Mensah, mentre alle loro spalle agisce Kouda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mantova-Sampdoria, Modesto chiede i tre punti per lasciare la zona playout. Le ultime della vigiliaModesto spera di conquistare i tre punti contro la Sampdoria per uscire dalla zona retrocessione.
Uno-due Bragantini, il Mantova ribalta la SampdoriaIl Mantova ha vinto contro la Sampdoria grazie a una seconda frazione di gioco più intensa.
