revocato un rigore alla sampdoria doppio bragantini colpo mantova modesto esce dalla zona playout

Il direttore di gara ha annullato un rigore alla Sampdoria dopo aver consultato il VAR, provocando proteste dei giocatori. L’episodio si è verificato al 65’ durante la partita tra Mantova e Sampdoria, quando l’arbitro ha revocato il penalty assegnato ai liguri. La decisione ha influenzato l’andamento del match, che si è concluso con la vittoria del Mantova grazie a due gol di Bragantini nella ripresa. La squadra di Modesto esce dalla zona playout.

MANTOVA Il Mantova non si arrende mai e con una doppietta di un ispirato Bragantini nella ripresa batte 2-1 una Sampdoria che, nel primo tempo, aveva destato un’ottima impressione chiudendo in vantaggio grazie alla rete di Begic. È però la ripresa a decidere la contesa, con i virgiliani riescono a ribaltare la situazione e poi, nel finale, serrano le fila per condurre in porto tre punti che consentono di uscire momentaneamente dalla zona playout. Complice l’assenza per infortunio di Cella, Modesto cambia ancora e fa esordire dal 1’ Junior Ligue. In avanti i biancorossi passano a due punte, con Marras avanzato al fianco di Mancuso, preferito a Mensah, mentre alle loro spalle agisce Kouda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mantova-Sampdoria, Modesto chiede i tre punti per lasciare la zona playout. Le ultime della vigiliaModesto spera di conquistare i tre punti contro la Sampdoria per uscire dalla zona retrocessione.

Uno-due Bragantini, il Mantova ribalta la SampdoriaIl Mantova ha vinto contro la Sampdoria grazie a una seconda frazione di gioco più intensa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Napoli frena la corsa della Roma, l’Inter vince e va a -3 dalla vetta, 0-0 tra Juventus e Lazio; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato; Mantova-Sampdoria 2-1: cronaca e tabellino della partita; Telefonata Elkann-Gravina: i 5 episodi di cui si è lamentata la Juventus.

Roma-Sassuolo, rigore prima assegnato e poi revocato ai giallorossi: cos’è successoIntorno all’ora di gioco di Roma-Sassuolo è stato prima assegnato e poi revocato un rigore ai giallorossi: il motivo Intorno al 59? minuto l’arbitro Marcenaro aveva assegnato un calcio di rigore alla ... gianlucadimarzio.com

Mantova-Sampdoria, rigore revocato ai blucerchiati: cos’è successoPochi minuti dopo aver trovato il gol del vantaggio contro il Mantova, la Sampdoria aveva conquistato un calcio di rigore e procurato l’ammonizione a Bardi per il possibile raddoppio. Il direttore di ... gianlucadimarzio.com

Uno-due Bragantini, il Mantova ribalta la Sampdoria x.com

Bea e Camilla ancora in Nazionale! Doppio impegno amichevole per le nostre gialloblù: con l’#Under17 Djesse sfiderà la Svizzera martedì 17 e giovedì 19, mentre Grotto con l’#Under16 affronterà la Francia mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio. #HVWome - facebook.com facebook