Resistere per esistere | Bologna ricorda quattro anni di guerra in Ucraina | FOTO

Bologna ha dedicato una mostra ai quattro anni di guerra in Ucraina, evidenziando le difficoltà vissute dai bambini. La causa principale è il conflitto che ha interrotto le loro vite, portando a richieste di normalità e sicurezza. I giovani rifugiati raccontano di desideri semplici, come tornare a scuola e riabbracciare le famiglie. La esposizione include foto e testimonianze che mostrano la speranza di un futuro migliore. La città ospita anche incontri per sensibilizzare sull’emergenza umanitaria.

Piazza del Nettuno gremita per la manifestazione di solidarietà al popolo ucraino. I politici all'unisono: "Nessuna pace senza Kiev al tavolo". E i bambini chiedono: "Voglio solo la mia famiglia" "Chiedo il diritto di essere bambina, chiedo una scuola dove posso imparare, chiedo il diritto di avere la mia famiglia. La gioia che nasce dalla pace." Sono le parole di alcuni bambini ucraini, lette sul palco di Piazza del Nettuno a Bologna nel giorno del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, dove centinaia di persone si sono radunate per la manifestazione organizzata dall'Associazione italo-ucraina NaRyna Aps e un ampio cartello di realtà e partiti tra cui Italia Viva, Azione, Ora!, il Partito Liberal Democratico, Più Europa, i Radicali Italiani e la comunità ucraina locale, con lo slogan "Resistere per esistere". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Ucraina: sostegno all’aggredito dopo quattro anni di guerraIl Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha sempre sostenuto l’Ucraina, colpita dall’invasione russa. Quattro anni di guerra in Ucraina. Senza vincitori né vintiLa guerra in Ucraina, iniziata quattro anni fa, ha portato morte e distruzione, lasciando dietro di sé milioni di persone sfollate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Biblioteca dei Sentimenti Esiste una forza capace di resistere alle sfide più dure e di farci guardare al domani con occhi diversi: l’ottimismo. Sarà proprio questo il "fil rouge" della nostra puntata di domani. Facciamo un tuffo negli anni ’80 di “Quelli della x.com Alpe D'uez 1997. Nessuno può resistere al pirata. Parte la salita più bella, quella che dopo 21 tornanti decreta il più forte sulle montagne. Non è una montagna, è la vetta degli eroi. Può un ragazzo colpito dalla sfortuna. Può staccare l'uomo nato nella Ddr Ulric - facebook.com facebook