Repubblicani diplomazia e pazienza I tre antidoti al caos sulle tariffe

Il Partito Repubblicano ha deciso di opporsi ai nuovi aumenti delle tariffe, reagendo alla sentenza della Corte Suprema che ha limitato il potere di imporre dazi senza il consenso del Congresso. Donald Trump ha firmato venerdì una tariffa del 10% su tutte le importazioni, valida per cinque mesi e prorogabile, per tentare di mantenere il controllo sui commerci internazionali. Questa mossa mira a superare l’incertezza economica entro due mesi, mentre il partito punta sulla diplomazia e la pazienza.

Il Gop potrebbe bocciare i nuovi rincari. L'incertezza però va superata entro due mesi. La reazione di Donald Trump alla sentenza della Corte Suprema statunitense che ha negato il suo potere esclusivo di imporre dazi senza approvazione del Congresso è stata quella di firmare venerdì una tariffa aggiuntiva del 10% a tutte le importazioni, a partire dal 24 febbraio, per un periodo di 5 mesi eventualmente prorogabile dal Congresso stesso. Ieri ha cambiato idea e ha aumentato il dazio aggiuntivo al 15%.