Reggio Emilia incendio divampa in garage di via Paradisi

Un incendio scoppiato in un garage di via Paradisi ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La causa sembra essere un corto circuito, che ha provocato fumo e fiamme visibili dalla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma il fumo ha invaso l’area circostante. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento.

Reggio Emilia, 22 febbraio 2026 - Vigili del fuoco mobilitati nella tarda mattinata per un incendio che era stato segnalato all'interno di un garage, al civico 10 di via Paradisi, a Reggio Emilia. Alla vista del fumo denso, verso le 11, è scattato l'allarme alla centrale operativa del 115. Non sapendo con certezza cosa si trovava all'interno del garage – era forte il sospetto di presenza di un veicolo o di possibili bombole di gas – sono state mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco, dalla città e dal distaccamento di Sant'Ilario, oltre ai carabinieri per svolgere gli accertamenti. Sul posto anche un'ambulanza, per ogni eventualità.