Reggiana Girma | Un punto amaro ci è mancato il gol

Natan Girma ha criticato la Reggiana dopo il pareggio per 1-1 contro l'Avellino, evidenziando che la squadra ha sprecato diverse occasioni da gol. La mancanza di finalizzazione ha lasciato un retrogusto amaro tra i tifosi e i giocatori. Girma ha sottolineato che l’attacco ha creato opportunità, ma non è riuscito a sfruttarle a dovere. La squadra ora si concentra sul lavoro per migliorare la fase offensiva nelle prossime partite.

"È un punto guadagnato, ma ci è mancato il gol – ha dichiarato Girma. Senza gol non vinci, quindi per noi è un punto amaro. Abbiamo difeso bene, ma oggi è andata così, dobbiamo andare avanti". Riguardo alle fasi finali del match e alla pressione dei tifosi, l'attaccante ha aggiunto: "Paura alla fine? Non credo. Sono state semplicemente situazioni di gioco. Avevamo la voglia di vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dispiace per i fischi, ma questo punto deve darci la spinta per guardare avanti". Infine, Girma ha parlato delle richieste del tecnico, Luca Colombo: "Il mister mi chiede di giocare il mio calcio, cercare di creare occasioni per i compagni e fare gol.

