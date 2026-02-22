Referendum Nordio smaschera i paradossi del No | Noi sulla linea di Vassalli voi senza argomenti

Il ministro Nordio critica il movimento del No, sostenendo che seguono una linea obsoleta di Vassalli e mancano di argomenti validi. Ha invitato chi si oppone alla riforma a riflettere di più, paragonando la loro posizione a una tragedia di Shakespeare. Nordio ha sottolineato che l’istruzione può migliorare le convinzioni, anche se le menti non si cambiano facilmente. La discussione si concentra sulla capacità di comprendere le ragioni dietro le scelte di voto.

“Tutte queste persone dovrebbero leggersi una tragedia di Shakespeare in più.”. Le menti delle persone non è che si possono cambiare, ma si possono istruire. Carlo Nordio ha le idee chiare quando parla di magistratura, ne ha masticato caratteri e personalità per 40 anni e conosce a menadito gesti, smorfie e mentalità dei magistrati. Ai microfoni de Il Tempo, dopo aver posto ragioni tecniche, spiegazioni concrete e tralasciando qualsiasi tipo di salamelecco per parlare del referendum sulla Riforma della Giustizia che chiamerà alle urne gli aventi diritto al voto il prossimo 22 e 23 marzo, il Guardasigilli riassume il tutto facendo notare che non tutti i giudici hanno umiltà e buon senso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nordio spiazza il No e chiama il Sì di sinistra: “Noi sulla linea di Vassalli, no al muro contro muro”Carlo Nordio sorprende il fronte dei sostenitori del No e invita il centrosinistra a evitare il muro contro muro.

Referendum, Nordio: “La separazione delle carriere è nel solco di Vassalli, l’Anm ha paura del confronto con me”Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato, durante il convegno a Montecitorio, l'importanza di una riforma strutturale del sistema giudiziario italiano.

