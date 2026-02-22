Referendum il ministro Nordio | Il Sì per un giudice imparziale Il governo Meloni resta in carica

Il ministro Nordio spiega che il voto a favore del referendum mira a garantire un giudice più indipendente, richiamando la memoria di Giuliano Vassalli. La sua posizione deriva anche da un’esperienza personale iniziata nel 1995, quando ha iniziato a interessarsi di riforme giudiziarie. La campagna si concentra sulla volontà di rafforzare l’autonomia della magistratura, con l’obiettivo di migliorare l’imparzialità complessiva del sistema giudiziario. La consultazione coinvolge cittadini e addetti ai lavori.

Nel nome di Giuliano Vassalli. Ma anche di un proprio convincimento personale, che affonda le radici quanto meno nel 1995. Il passaggio della riforma costituzionale sulla giustizia sarebbe "il coronamento di un sogno giuridico". Carlo Nordio sorride. Si guarda attorno: la sala del palazzo della Racchetta è gremita. Sopra e sotto. Il guardasigilli misura il suo convincimento "che il Sì avrà la meglio" a suon di applausi. La serata è organizzata da Fratelli d’Italia, ma la platea è molto eterogenea. Ed è proprio questo uno dei punti di forza secondo il ministro. "La vecchia guardia del Pci, è con il sì: la separazione delle carriere l’hanno voluta loro", argomenta Nordio rispondendo alle domande del moderatore Cristiano Bendin (capo della redazione del Carlino Ferrara). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il referendum, Catello Maresca: «Decisioni giuste, solo così il giudice sarà imparziale»Catello Maresca ha annunciato il suo sostegno al referendum, spiegando che le decisioni giuste favoriscono l’imparzialità dei giudici.

Referendum, Boccia (Pd): Meloni intervenga, Nordio non può restare ministroIl deputato Pd Boccia ha chiesto a Meloni di intervenire dopo le dichiarazioni di Nordio, che ha annunciato di voler rimanere ministro della Giustizia nonostante le critiche.

Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum, il ministero della giustizia chiede all'Anm: Rendere noti i finanziatori del comitato del No. Il Pd: Intimidazioni. FdI a Nordio: Quanti magistrati delle correnti promossi?; Referendum, Don Ciotti: Le parole di delegittimazione e intimidazione contro i magistrati sono il prologo della riforma Nordio; Tensione sul referendum, Nordio: Anm terrorizzata perchè la riforma le toglie potere; Referendum, Nordio: Con il sì salterà il sistema delle correnti in magistratura.

Referendum, Nordio: Con la riforma anche i magistrati senza corrente potranno ambire ai ruoli apicaliLa riforma della giustizia servirà anche a far funzionare meglio le Procure ei Tribunali, depotenziando le correnti. Lo ha spiegato il ... iltempo.it

Referendum, Nordio: Insulti da opposizione. I magistrati? Preparati ma non tutti hanno umiltà e buonsensoLa riforma tende a liberare le energie di tutti i magistrati bravi, preparati e operosi che, non essendo iscritti a correnti, finora non hanno nessuna possibilità di assumere incarichi epocali, ... adnkronos.com

Il Ministro #Nordio ha detto che i sostenitori del No al referendum sulla giustizia “hanno rifiutato” un incontro con me, “l’ANM ha rifiutato il confronto con me, l'ha rifiutato anche il Presidente del Comitato del No, perché non hanno argomenti. Io li sfido veramente x.com

Propaganda Live. . A Radio Nordio @alessiomarzilli ci svela le prossime uscite del Ministro Nordio, dopo le dichiarazioni di questa settimana a tema politica e referendum. #propagandalive - facebook.com facebook