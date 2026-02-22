Referendum il fronte del ’sì’ I ministri Nordio e Piantedosi | Più sicurezza con la riforma

I ministri Nordio e Piantedosi affermano che la riforma costituzionale migliorerà la sicurezza. La loro dichiarazione arriva dopo un incontro all’Hotel Savoia Regency, organizzato da Fratelli d’Italia. La riunione ha riunito sostenitori del sì, che credono in un’efficace risposta alle sfide della giustizia. I ministri hanno sottolineato l’obiettivo di rendere più rapide le procedure e più sicure le pene. La campagna pro-riforma si intensifica con queste affermazioni pubbliche.

La giustizia per avere più sicurezza: è questa la cornice che Fratelli d’Italia ha dato all’appuntamento di ieri all’Hotel Savoia Regency, parte della campagna referendaria che condurrà al voto del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale. È il capogruppo meloniano alla Camera, Galeazzo Bignami, a suonare la carica dinanzi al migliaio di presenti nell’auditorium: "Sono qui davanti a persone che normalmente votano Pd, ma che non hanno paura di schierarsi con il ’sì’. Li ringrazio doppiamente, in un momento in cui il Pd, cercando di innescare una rissa, ci nega piazza XX Settembre, uno dei punti più sensibili dell’allarme sicurezza che ha travolto la città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Referendum, sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e PiantedosiIl referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Referendum giustizia, i ministri Nordio e Piantedosi oggi a Bologna per l’evento di Fratelli d’ItaliaIl ministro Nordio e il ministro Piantedosi sono arrivati oggi a Bologna per partecipare a un evento di Fratelli d’Italia, legato al referendum sulla giustizia.

