Referendum giustizia sondaggio Human Data | Sì in vantaggio

Un sondaggio di Human Data mostra che il 53% degli italiani è favorevole al referendum sulla riforma della giustizia, mentre il 47% si oppone. La maggioranza si forma tra chi ritiene necessarie modifiche alle procedure attuali, in particolare sulla durata dei processi. La consultazione si avvicina e le opinioni pubbliche restano molto divise, con un’ampia partecipazione tra i cittadini. La consultazione si avvicina e le opinioni pubbliche restano molto divise, con un’ampia partecipazione tra i cittadini.

(Adnkronos) – L’orientamento degli italiani in vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo dà ancora il sì in vantaggio con il 53%, contro il 47% del no. Ad un mese dal voto, il divario si è ridotto sensibilmente rispetto al mese scorso, ma risulta invariato rispetto alle ultime due settimane. Le ragioni dei sostenitori del sì e del no sui social network appaiono molto chiare. Chi è a favore della riforma parla di separazione delle carriere e terzietà del giudice (25%), tutela dell’imputato (20%), responsabilità del magistrato (18%), stop allo strapotere delle correnti (16%) e modernizzazione della giustizia (13%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Referendum riforma della giustizia, il sondaggio: sì in vantaggioIl referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, con i sondaggi che mostrano un lieve vantaggio del sì.

Referendum giustizia, sondaggio: sì avanti ma vantaggio calaA poco più di un mese dal voto sulla riforma della giustizia, il sì resta in vantaggio, ma il gap con il no si riduce.

REFERENDUM GIUSTIZIA - I SONDAGGI SONO UNANIMI: IL SI’ È IN NETTO VANTAGGIO #referendumgiustizia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: scenari, dati e intenzioni di voto; Referendum, il piano di Meloni per convincere gli indecisi; Referendum riforma giustizia, sondaggio e 'voto' social: è game over?; Referendum giustizia: affluenza 46% chiave per l’esito tra sì e no.

Referendum giustizia, sondaggio Human Data: Sì in vantaggioIl quadro del primo rapporto Human Data, la nuova piattaforma Ai-driven che raccoglie, analizza e spiega i dati di tutti i social network, integrandoli anche con le ricerche demoscopiche ... adnkronos.com

Tutti i sondaggi della settimana sul referendum della giustiziaA 50 giorni dal voto sul referendum della giustizia i sondaggi registrano un testa a testa tra il Sì e il No. Tutto dipenderà dall'affluenza ... policymakermag.it

Ecco “Human Data”: la piattaforma AI con 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post x.com

IFAB - International Foundation Big Data and AI for Human Development, nella persona del suo direttore Marco Becca, e ITS Academy Olivetti con il suo presidente @Gaudenzio Garavini, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per costruire insieme una filier - facebook.com facebook