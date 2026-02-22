Referendum giustizia Piantedosi | Dai magistrati filosofia immigrazionista

Piantedosi critica le toghe che si occupano di immigrazione, accusandole di avere una filosofia immigrazionista. Durante un convegno sul referendum, ha sottolineato come alcuni magistrati dimostrino un atteggiamento favorevole agli sbarchi e lavorino nelle sezioni specializzate per favorire questa visione. La sua analisi si concentra sull’atteggiamento delle alte cariche giudiziarie e sulla loro influenza nel dibattito pubblico. La questione rimane al centro del discorso politico e giudiziario.

A un convegno sul referendum, duro atto d’accusa di Piantedosi: «Alcune toghe hanno un approccio concettualmente favorevole agli sbarchi e vanno apposta nelle sezioni specializzate». Nordio: «La riforma serve a liberare i giudici bravi». Mentre a protestare a Bologna per l’evento del Sì organizzato da Fratelli d’Italia ci sono poco più di quattro gatti, all’interno dell’hotel Savoia non si cammina per la quantità di persone accorse. Sala piena e gente in piedi e tutto intorno un forte presidio delle forze dell’ordine. «Sono una persona perbene e voto Sì», si legge sulle magliette di qualcuno. 🔗 Leggi su Laverita.info

Piantedosi tuona: “Inaccettabile la filosofia immigrazionista di alcuni magistrati”Matteo Piantedosi ha criticato duramente la posizione di alcuni magistrati sull’immigrazione, definendola inaccettabile.

Referendum Giustizia: Mesagne sfida il voto, magistrati a confrontoA causa del forte interesse popolare, Mesagne ha visto un acceso confronto tra magistrati sul referendum giustizia.

