Referendum Giustizia | Mediocalore punta su Martino nasce il fronte

Michele Martino si prende la guida del fronte del No al Referendum sulla Giustizia, in risposta alla crescente mobilitazione di Mediocalore. Durante un’assemblea presso lo SPI CGIL di San Giorgio del Sannio, i membri hanno deciso di sostenere attivamente questa posizione, organizzando incontri pubblici e distribuendo materiali informativi. La decisione si concretizza in un momento di forte impegno locale, con l’obiettivo di coinvolgere più cittadini possibile nella campagna.

Mediocalore si Mobilitata: Michele Martino Guida il Fronte del No al Referendum sulla Giustizia. L’assemblea tenutasi presso lo SPI CGIL di San Giorgio del Sannio ha segnato un punto di svolta nella battaglia referendaria che si profila all’orizzonte. Michele Martino, figura di spicco nel panorama associativo locale, è stato eletto a larga maggioranza referente del Comitato per il No al referendum sulla giustizia nel Mediocalore. L’elezione, avvenuta nella serata del 20 febbraio, riflette una crescente mobilitazione civica in vista dell’appuntamento referendario di metà marzo e la volontà di articolare una risposta chiara e determinata alle proposte di riforma avanzate dal Governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Comitato per il No al Referendum del Mediocalore, Michele Martino è eletto coordinatoreIl Comitato per il No al Referendum del Mediocalore ha scelto Michele Martino come nuovo coordinatore.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Il governo punta al 15 marzo, l’opposizione su metà aprile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nasce il comitato del Medio Calore per il No al Referendum sulla Giustizia.

Mediocalore, Michele Martino eletto referente del Comitato per il No al referendum sulla giustiziaNella serata del 20 febbraio il Comitato per il No al referendum della giustizia del Mediocalore si è riunito in assemblea presso lo SPI CGIL di San Giorgio del Sannio per eleggere il proprio referent ... ntr24.tv

Nasce il comitato del Medio Calore per il No al Referendum sulla GiustiziaIn vista del referendum del 22 e 23 marzo, presso la sede dello SPI CGIL di San Giorgio del Sannio è stato costituito il comitato del Medio Calore per il No. L’iniziativa è stata promossa da una nutr ... ntr24.tv

#inaltreparole Giustizia, Botteri: “Un referendum contro la magistratura non è ammissibile in una democrazia” x.com

Referendum giustizia, Bersani: “Riforma non affronta i veri problemi della giustizia italiana, il resto sono chiacchiere” - facebook.com facebook