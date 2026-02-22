RECORD ITALIA! Tutte le 30 medaglie AZZURRE alle olimpiadi #MilanoCortina2026
L’Italia ha stabilito un record storico con 30 medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, raggiungendo il miglior risultato mai ottenuto ai Giochi Invernali. La causa di questa impresa risiede nell’impegno degli atleti italiani, che hanno portato a casa medaglie in diverse discipline. La squadra azzurra ha dimostrato grande determinazione e talento, sorprendendo gli appassionati di sport di tutto il Paese. La conquista di questo traguardo apre nuove sfide per il movimento olimpico nazionale.
