Ravenna | ex Darsena al collasso occhi sull’Albania per un rilancio

L’ex Darsena di Ravenna, ormai in stato di abbandono, ha subito danni evidenti a causa del degrado e dell’incuria, rallentando ogni progetto di riqualificazione. La mancata presenza di investitori concreti ha impedito di avviare lavori di restauro e rilancio dell’area. Questa situazione ha portato a un progressivo deterioramento delle strutture e a un calo di interesse da parte della comunità locale. La speranza di un intervento rapido resta viva.

L'area dell'ex Darsena Pop Up a Ravenna resta in una fase di stallo, con la ricerca di investitori ancora in corso. Dopo la chiusura nel dicembre del 2023, l'ipotesi di un albergo di lusso non si è concretizzata, mentre si esplorano nuove opportunità di investimento, inclusa la possibilità di coinvolgere imprenditori albanesi. L'obiettivo è rilanciare l'area, valorizzando la sua posizione strategica e il potenziale turistico. Il Pop Up, nato dall'idea di Paolo Monduzzi, aveva rappresentato un esperimento riuscito di riqualificazione urbana, attirando attività commerciali e culturali nel quartiere post-industriale.