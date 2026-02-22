Ravenna | 6 milioni per un traghetto elettrico 200 posti e zero

Un investimento di 6 milioni di euro permette di realizzare un traghetto elettrico tra Marina di Ravenna e Porto Corsini, con una capacità di 200 passeggeri. Il progetto nasce per ridurre l’inquinamento e migliorare i collegamenti tra le due zone. Il nuovo mezzo sarà alimentato esclusivamente a energia pulita, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. La nave entrerà in servizio entro pochi mesi, portando un cambiamento nel trasporto locale.

Un nuovo traghetto elettrico collegherà Marina di Ravenna e Porto Corsini, un investimento da 6 milioni di euro. La discussione sulla possibile gratuità del servizio per residenti e lavoratori rimane aperta, con l’assessore che sottolinea l’assenza di precedenti simili in Italia e la necessità di coprire i costi operativi. La commissione comunale di Ravenna ha affrontato il tema del rinnovamento del collegamento marittimo tra Marina di Ravenna e Porto Corsini, un servizio cruciale per la comunità locale e per il turismo. L’attuale flotta, composta dal Baleno, costruito nel 1990, e dall’Azzurro, datato 1996, necessita di una manutenzione annuale che incide per circa 300mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Servizio Civile nelle Marche: i posti salgono da 200 a 392 con un investimento di 2,6 milioni di euroNel 2025, le Marche vedranno un aumento significativo dei posti disponibili per il Servizio Civile, passando da 200 a 392.

Ravenna, stipendi per 4,6 milioni: è al 13° posto in tutta la Serie CSono solo 12 le società di tutta la Serie C ad avere un monte ingaggi superiore a quello del Ravenna. Il club giallorosso, che nel Girone B si ... corriereromagna.it

Stanziati 1,6 milioni di euro dal fondo “Un aiuto per Ravenna”. Priorità ai cittadini con danni più rilevanti - facebook.com facebook