Rapinati nell’area di sosta di un distributore | è caccia ai malviventi

Due persone in auto sono state vittime di una rapina mentre si trovavano in sosta a un distributore di carburanti lungo la SS268. I malviventi hanno minacciato i presenti e si sono impossessati di denaro e oggetti di valore. La polizia sta indagando sull'episodio e cerca di identificare i sospetti. Le vittime stanno collaborando con le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La ricerca dei responsabili prosegue senza sosta.

Questa notte due persone in auto sono state rapinate. Erano in sosta nel parcheggio di un distributore di carburanti lungo la SS268. 3 uomini col volto coperto gli hanno puntato contro un'arma e si sono fatti consegnare contanti ed effetti personali. Sono poi fuggiti. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

